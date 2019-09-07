ВИДЕО - «Проигравшие в первом раунде заработали по 58 тысяч долларов». Факты о призовых US Open
Показать большеПоказать меньше
Теннис
«Проигравшие в первом раунде заработали по 58 тысяч долларов». Факты о призовых US Open555 просмотров • 2 ч. назад
Акробатика Серены у сетки и обводящий Бьянки – лучшие удары Уильямс и Андрееску на пути в финал507 просмотров • 3 ч. назад
Игра Медведева у сетки возглавила топ-5 лучших моментов дня1 497 просмотров • 4 ч. назад
Надаль едва успел принять свечу, зато тут же выдал невообразимый удар с разворота895 просмотров • 4 ч. назад
Надаль царил в полуфинале, как будто в Нью-Йорке насыпали грунт – Берреттини хватило на два сета2 294 просмотров • 6 ч. назад
Медведев с каждым полуфинальным сетом сиял на корте все ярче – теперь он в финале3 637 просмотров • 6 ч. назад
«В первом сете не было энергии, но, взяв его, я переломил ход матча». Медведев – о выходе в финал2 576 просмотров • 6 ч. назад
Фара и Кабаль вслед за Уимблдоном взяли парный US Open – в этот раз без валидола538 просмотров • 7 ч. назад
«Всегда наслаждался игрой Надаля». Коби – об увлечении теннисом, Джоковиче и Рафе1 377 просмотров • 24 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Акробатика Серены у сетки и обводящий Бьянки – лучшие удары Уильямс и Андрееску на пути в финал
Игра Медведева у сетки возглавила топ-5 лучших моментов дня
Надаль едва успел принять свечу, зато тут же выдал невообразимый удар с разворота
Надаль царил в полуфинале, как будто в Нью-Йорке насыпали грунт – Берреттини хватило на два сета
Медведев с каждым полуфинальным сетом сиял на корте все ярче – теперь он в финале
«В первом сете не было энергии, но, взяв его, я переломил ход матча». Медведев – о выходе в финал