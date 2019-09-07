Теннис > US Open

ВИДЕО - Акробатика Серены у сетки и обводящий Бьянки – лучшие удары Уильямс и Андрееску на пути в финал

Акробатика Серены у сетки и обводящий Бьянки – лучшие удары Уильямс и Андрееску на пути в финал
 117 просмотров | 01:25
Eurosport

35 мин. назад

В главном матче можно ожидать зрелищную борьбу.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

Рассказы о матчах, лучшие удары, интервью и прикольные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни одной интересной вещи с US Open!
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео