ВИДЕО - Надаль едва успел принять свечу, зато тут же выдал невообразимый удар с разворота
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Надаль едва успел принять свечу, зато тут же выдал невообразимый удар с разворота4 просмотров • 1 час назад
Надаль царил в полуфинале, как будто в Нью-Йорке насыпали грунт – Берреттини хватило на два сета1 071 просмотров • 3 ч. назад
Медведев с каждым полуфинальным сетом сиял на корте все ярче – теперь он в финале1 657 просмотров • 3 ч. назад
«В первом сете не было энергии, но, взяв его, я переломил ход матча». Медведев – о выходе в финал1 764 просмотров • 3 ч. назад
Фара и Кабаль вслед за Уимблдоном взяли парный US Open – в этот раз без валидола355 просмотров • 4 ч. назад
«Всегда наслаждался игрой Надаля». Коби – об увлечении теннисом, Джоковиче и Рафе1 314 просмотров • 21 ч. назад
«Если бы не теннис, стала морским биологом». Осака отвечает на вопросы641 просмотров • 23 ч. назад
Надаль мудреным ударом направил мяч в комментаторскую кабину и хитро улыбнулся4 857 просмотров • 23 ч. назад
Шикарнейший розыгрыш с участием братишки Маррея и двух суровых колумбийцев908 просмотров • 23 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Надаль царил в полуфинале, как будто в Нью-Йорке насыпали грунт – Берреттини хватило на два сета
Медведев с каждым полуфинальным сетом сиял на корте все ярче – теперь он в финале
«В первом сете не было энергии, но, взяв его, я переломил ход матча». Медведев – о выходе в финал
Фара и Кабаль вслед за Уимблдоном взяли парный US Open – в этот раз без валидола
Главное из 13-го этапа «Вуэльты»
«Всегда наслаждался игрой Надаля». Коби – об увлечении теннисом, Джоковиче и Рафе