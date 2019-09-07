ВИДЕО - Медведев с каждым полуфинальным сетом сиял на корте все ярче – теперь он в финале
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Теннис
Надаль царил в полуфинале, как будто в Нью-Йорке насыпали грунт – Берреттини хватило на два сета1 смотрят • 1 час назад
Медведев с каждым полуфинальным сетом сиял на корте все ярче – теперь он в финале153 просмотров • 1 час назад
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