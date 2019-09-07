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ВИДЕО - «В первом сете не было энергии, но, взяв его, я переломил ход матча». Медведев – о выходе в финал

«В первом сете не было энергии, но, взяв его, я переломил ход матча». Медведев – о выходе в финал
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Eurosport

1 час назадОбновлено 30 мин. назад

Даниил в трех сетах переиграл Григора Димитрова и вышел на Рафаэля Надаля.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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