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ВИДЕО - «Всегда наслаждался игрой Надаля». Коби – об увлечении теннисом, Джоковиче и Рафе

«Всегда наслаждался игрой Надаля». Коби – об увлечении теннисом, Джоковиче и Рафе
 184 просмотров | 01:28
Eurosport

1 час назад

Легендарный баскетболист Коби Брайант выразил почтение Рафаэлю Надалю.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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