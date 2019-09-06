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ВИДЕО - Бэкхенд Свитолиной по линии и комбинация от Серены в топе ударов дня

Бэкхенд Свитолиной по линии и комбинация от Серены в топе ударов дня
 538 просмотров | 01:40
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 15 мин. назад

Лучшие моменты с женских полуфиналов.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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