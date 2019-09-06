ВИДЕО - 19-летняя Андрееску ушла с 2:5 во втором сете, а потом вышла в первый финал на «Шлемах»
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Теннис
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