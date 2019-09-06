ВИДЕО - Серена эффективно укорачивала и выходила к сетке, Свитолина пыталась так же, но не вышло
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Теннис
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