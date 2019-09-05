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ВИДЕО - «Много шума, много людей – мне это подходит». Теннисисты – о Нью-Йорке

«Много шума, много людей – мне это подходит». Теннисисты – о Нью-Йорке
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Eurosport

5 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

Даниил Медведев, Анастасия Павлюченкова и Денис Шаповалов поделились впечатлениями о столице US Open.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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