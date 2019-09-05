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ВИДЕО - Два фантасмагорических удара Шварцмана возглавили хит-парад дня

Два фантасмагорических удара Шварцмана возглавили хит-парад дня
1 102 просмотров | 02:03
Eurosport

1 час назад

А еще тут Бенчич, Надаль и Берреттини.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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