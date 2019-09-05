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ВИДЕО - Андрееску проспала первый сет, а потом врубила все двигатели и изгнала Мертенс с корта

Андрееску проспала первый сет, а потом врубила все двигатели и изгнала Мертенс с корта
 1 смотрят | 03:07
Eurosport

4 мин. назад

Бьянка – первый тинейджер в полуфинале US Open за 10 лет.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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