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ВИДЕО - Сочнейшие моменты 4-часового побоища между Берреттини и Монфисом

Сочнейшие моменты 4-часового побоища между Берреттини и Монфисом
 21 просмотров | 03:10
Eurosport

17 мин. назад

Они могли бы играть бесконечно, на US Open так нельзя.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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