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ВИДЕО - Шварцман вытащил три сложнейших мяча и обвел Рафу по линии в лучшем розыгрыше дня

Шварцман вытащил три сложнейших мяча и обвел Рафу по линии в лучшем розыгрыше дня
 189 просмотров | 01:12
Eurosport

40 мин. назадОбновлено 38 мин. назад

Диего не прошел Надаля, но ему есть чем гордиться.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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