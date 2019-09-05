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ВИДЕО - Фееричный матч Надаля, который дважды разбазарил отрыв в 4 гейма, но не отдал ни сета

Фееричный матч Надаля, который дважды разбазарил отрыв в 4 гейма, но не отдал ни сета
 837 просмотров | 03:08
Eurosport

60 мин. назад

Рафа поигрался со Шварцманом, как кошка с мышкой.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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