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Обзор четвертьфинала US Open Бенчич – Векич (видео)

Бенчич обыграла Векич в двух сетах и впервые в карьере вышла в полуфинал «ТБШ»
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

22-летняя швейцарская теннисистка ворвалась в четверку лучших дам US Open.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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