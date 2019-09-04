Федерер вел у Димитрова 7-0 по личным встречам. Серия прервалась именно в Нью-Йорке

ВИДЕО - Обзор матча 1/4 финала US Open-2019 Роджер Федерер – Григор Димитров
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Федерер вел у Димитрова 7-0 по личным встречам. Серия прервалась именно в Нью-Йорке47 просмотров • 1 час назад
Поцелуй Свитолиной и Монфиса, свист Медведеву, танцы на трибунах. Лучшее из девятого дня US Open274 просмотров • 1 час назад
Фанаты облепили Медведева и сделали с теннисистом массовое селфи1 074 просмотров • 3 ч. назад
Димитров пробил в Федерера – Роджеру чудом хватило реакции, чтобы выжить3 304 просмотров • 8 ч. назад
Серена выиграла сотый матч на US Open, отдав Ван 15 очков за 44 минуты. Кажется, ее не остановить1 388 просмотров • 9 ч. назад
Самый сок матча, в котором Медведев сделал трехкратного чемпиона «Шлемов» и вышел в полуфинал11 277 просмотров • 19 ч. назад
Царские свеча и смэш в исполнении Медведева на тай-брейке6 305 просмотров • 21 ч. назад
Дерзкая бабочка едва не сорвала Свитолиной послематчевое интервью на корте2 831 просмотров • 21 ч. назад
Эффектный прыжок за свечой и Монфис на трибуне в числе компонентов выхода Свитолиной в полуфинал3 556 просмотров • 21 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Поцелуй Свитолиной и Монфиса, свист Медведеву, танцы на трибунах. Лучшее из девятого дня US Open
Фанаты облепили Медведева и сделали с теннисистом массовое селфи
Димитров пробил в Федерера – Роджеру чудом хватило реакции, чтобы выжить
Серена выиграла сотый матч на US Open, отдав Ван 15 очков за 44 минуты. Кажется, ее не остановить
Самый сок матча, в котором Медведев сделал трехкратного чемпиона «Шлемов» и вышел в полуфинал
Царские свеча и смэш в исполнении Медведева на тай-брейке