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ВИДЕО - Топ-5 ударов дня US Open: Медведев, Свитолина, Федерер, Димитров

Обводящий Свитолиной, шпагат Димитрова и шедевр от Медведева. Топ-5 ударов дня
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 52 мин. назад

Самый сок дня, когда горели костры рябин.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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