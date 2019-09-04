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ВИДЕО - Поцелуй Свитолиной и Монфиса, свист Медведеву, танцы на трибунах. Лучшее из девятого дня US Open

Поцелуй Свитолиной и Монфиса, свист Медведеву, танцы на трибунах. Лучшее из девятого дня US Open
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Eurosport

1 час назадОбновлено 31 мин. назад

А еще Федерер, Серена и Надаль.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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