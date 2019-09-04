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ВИДЕО - Серена выиграла сотый матч на US Open, отдав Ван 15 очков за 44 минуты. Кажется, ее не остановить

Серена выиграла сотый матч на US Open, отдав Ван 15 очков за 44 минуты. Кажется, ее не остановить
 205 просмотров | 02:40
Eurosport

1 час назад

Элина Свитолина все же попробует, но это будет космически сложно.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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