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ВИДЕО - Самый сок матча, в котором Медведев сделал трехкратного чемпиона «Шлемов» и вышел в полуфинал

Самый сок матча, в котором Медведев сделал трехкратного чемпиона «Шлемов» и вышел в полуфинал
 319 просмотров | 03:09
Eurosport

50 мин. назад

Даниил победил со счетом 7:6(6), 6:3, 3:6, 6:1 и стал первым полуфиналистом мэйджоров из России с 2010 года.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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