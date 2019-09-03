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ВИДЕО - «Целую трофей – это особенное чувство». Возняцки отчиталась перед Полицией инстаграма

«Целую трофей – это особенное чувство». Возняцки отчиталась перед Полицией инстаграма
 27 просмотров | 01:08
Eurosport

26 мин. назад

Три лучших фото в инстаграме Каролин.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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