US Open – самый продвинутый мэйджор. Им управляет искусственный интеллект

Факты и инновации US Open (видео)
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Теннис
«Она у меня уже с русской не ассоциируется». Павлюченкова угадывает игроков по подпискам30 просмотров • 1 час назад
US Open – самый продвинутый мэйджор. Им управляет искусственный интеллект191 просмотров • 3 ч. назад
Организаторы US Open чтят традиции. Их не нарушили даже ради выигравшего 5 раз подряд Федерера1 133 просмотров • 4 ч. назад
Фантасмагория от Шварцмана, бэкхенд и срезка Монфиса. Топ-5 ударов восьмого дня US Open1 040 просмотров • 5 ч. назад
Зверев сделал 17 двойных ошибок и беспощадно отправил Шварцмана в четвертьфинал к Надалю2 529 просмотров • 5 ч. назад
Надаль впервые на турнире отдал сопернику сет, но все же бодро расправился с Чиличем1 470 просмотров • 8 ч. назад
Берреттини потушил Рублева и засветил кубики пресса1 878 просмотров • 9 ч. назад
Этот невероятный розыгрыш от Надаля войдет в избранное US Open14 527 просмотров • 9 ч. назад
Векич переборола Гёргес и впервые вышла в четвертьфинал мэйджора1 252 просмотров • 20 ч. назад
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Фантасмагория от Шварцмана, бэкхенд и срезка Монфиса. Топ-5 ударов восьмого дня US Open
Зверев сделал 17 двойных ошибок и беспощадно отправил Шварцмана в четвертьфинал к Надалю
Надаль впервые на турнире отдал сопернику сет, но все же бодро расправился с Чиличем
Берреттини потушил Рублева и засветил кубики пресса