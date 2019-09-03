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Факты и инновации US Open (видео)

US Open – самый продвинутый мэйджор. Им управляет искусственный интеллект
 191 просмотров | 01:35
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Минимум человеческого фактора.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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