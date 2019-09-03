Организаторы US Open чтят традиции. Их не нарушили даже ради выигравшего 5 раз подряд Федерера

Традиции и подарки на US Open (видео)
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Теннис
Организаторы US Open чтят традиции. Их не нарушили даже ради выигравшего 5 раз подряд Федерера576 просмотров • 2 ч. назад
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Зверев сделал 17 двойных ошибок и беспощадно отправил Шварцмана в четвертьфинал к Надалю
Надаль впервые на турнире отдал сопернику сет, но все же бодро расправился с Чиличем
Берреттини потушил Рублева и засветил кубики пресса
Этот невероятный розыгрыш от Надаля войдет в избранное US Open
Векич переборола Гёргес и впервые вышла в четвертьфинал мэйджора