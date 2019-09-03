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Традиции и подарки на US Open (видео)

Организаторы US Open чтят традиции. Их не нарушили даже ради выигравшего 5 раз подряд Федерера
 576 просмотров | 01:28
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Слушай и просвещайся.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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