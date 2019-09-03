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Топ-5 ударов восьмого дня US Open (видео) – Надаль, Шварцман, Монфис

Фантасмагория от Шварцмана, бэкхенд и срезка Монфиса. Топ-5 ударов восьмого дня US Open
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Eurosport

4 ч. назадОбновлено 55 мин. назад

Мужчины были в огне.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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