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Обзор матча четвертого круга US Open Марин Чилич – Рафаэль Надаль (видео)

Надаль впервые на турнире отдал сопернику сет, но все же бодро расправился с Чиличем
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

У Рафы очень легкая сетка.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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