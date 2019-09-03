Теннис > US Open

Обзор матча четвертого круга US Open Зверев – Шварцман (видео)

Зверев сделал 17 двойных ошибок и беспощадно отправил Шварцмана в четвертьфинал к Надалю
1 073 просмотров | 03:08
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 26 мин. назад

Низкорослого аргентинца ждет очень серьезное испытание.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

Рассказы о матчах, лучшие удары, интервью и прикольные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни одной интересной вещи с US Open!
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео