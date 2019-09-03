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Обзор матча US Open Берреттини – Рублев (видео)

Берреттини потушил Рублева и засветил кубики пресса
 237 просмотров | 03:02
Eurosport

1 час назадОбновлено 30 мин. назад

Итальянец вдруг вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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