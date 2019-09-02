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ВИДЕО - «Никто не играет словами так, как Eminem». Тройка лучших рэперов от Шаповалова

«Никто не играет словами так, как Eminem». Тройка лучших рэперов от Шаповалова
 110 просмотров | 01:04
Eurosport

57 мин. назад

Денис составил свой топ и рассказал, стоит ли ждать от него новых рэп-хитов.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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