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ВИДЕО - Фото с Сереной и покорение Нью-йоркского марафона. Гид по инстаграму Возняцки

Фото с Сереной и покорение Нью-йоркского марафона. Гид по инстаграму Возняцки
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Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Датчанка уже давно дружит с 20-кратной чемпионкой мэйджоров.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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