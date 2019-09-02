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ВИДЕО - «Не может быть тут так много русских». Остапенко против Рублева в квизе по Нью-Йорку

«Не может быть тут так много русских». Остапенко против Рублева в квизе по Нью-Йорку
 589 просмотров | 02:04
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Алена чуть лучше знает главный город США.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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