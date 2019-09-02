Теннис > US Open

ВИДЕО - Обзор матча четвертого круга US Open Медведев – Кёпфер

Медведев проиграл первый сет, но дальше уничтожил и Кёпфера, и трибуны
1 042 просмотров | 03:10
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Даниил – в четвертьфинале.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

Рассказы о матчах, лучшие удары, интервью и прикольные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни одной интересной вещи с US Open!
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео