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ВИДЕО - Обзор матча четвертого круга US Open Джокович – Вавринка

Новака хватило только на 2 сета – хайлайты грустного матча для первой ракетки мира
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 10 мин. назад

Соперник Медведева определился раньше запланированного.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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