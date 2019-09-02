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Трибуны на US Open жестко освистали Медведева (видео)

Только послушай, как трибуны встретили Медведева при выходе на корт
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Eurosport

1 час назадОбновлено 40 мин. назад

Сплошное бууууу.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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