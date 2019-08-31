Теннис > US Open

ВИДЕО - US Open – вотчина Уильямс, но они давно тут не побеждали. Сестры 5 лет идут к девятому общему успеху

US Open – вотчина Уильямс, но они давно тут не побеждали. Сестры 5 лет идут к девятому общему успеху
 2 просмотров | 01:28
Eurosport

10 мин. назад

Последний нью-йоркский успех Серены датируется 2014 годом, а Винус не побеждает здесь аж с 2001-го.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

Рассказы о матчах, лучшие удары, интервью и прикольные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни одной интересной вещи с US Open!
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео