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ВИДЕО - Дружок Свитолиной и Шаповалов показали, что серв-энд-воллей еще жив

Дружок Свитолиной и Шаповалов показали, что серв-энд-воллей еще жив
 6 просмотров | 14:42
Eurosport

17 мин. назад

Очень яркий и эмоциональный хайлайт.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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