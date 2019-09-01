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ВИДЕО - Зверев дважды эпично повалялся на корте, но все-таки сломил зверское сопротивление Бедене

Зверев дважды эпично повалялся на корте, но все-таки сломил зверское сопротивление Бедене
 59 просмотров | 03:13
Eurosport

37 мин. назадОбновлено 36 мин. назад

Александр впервые вышел в четвертый раунд US Open.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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