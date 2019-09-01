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ВИДЕО - Наследница Серены повторила ее судьбу и пала в Нью-Йорке под ударами Осаки

Наследница Серены повторила ее судьбу и пала в Нью-Йорке под ударами Осаки
 349 просмотров | 03:07
Eurosport

53 мин. назад

Наоми движется к защите титула.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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