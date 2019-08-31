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ВИДЕО - «В 1975-м американцы прервали почти вековую традицию и провели турнир на грунте». Покрытия US Open

«В 1975-м американцы прервали почти вековую традицию и провели турнир на грунте». Покрытия US Open
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Eurosport

45 мин. назад

Последний «Шлем» года не всегда проводили на харде.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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