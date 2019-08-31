Теннис > US Open

ВИДЕО - Вавринка в бешенстве разломал ракетку пополам и подарил ее мальчику на трибуне

Вавринка в бешенстве разломал ракетку пополам и подарил ее мальчику на трибуне
 1 смотрят | 00:52
Eurosport

9 мин. назад

Отличный сувенир!

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

Рассказы о матчах, лучшие удары, интервью и прикольные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни одной интересной вещи с US Open!
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео