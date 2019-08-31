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«Когда был молодым, участвовал в турнирах по FIFA». Медведев назвал лучшие видеоигры

«Когда был молодым, участвовал в турнирах по FIFA». Медведев назвал лучшие видеоигры
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Eurosport

33 мин. назадОбновлено 32 мин. назад

Пока карьера позволяла, Даниил был отличным геймером.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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