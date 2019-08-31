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ВИДЕО - Вавринка так хотел впервые за 3 года сыграть с Джоковичем, что пережил тяжелый бой с Лоренци

Вавринка так хотел впервые за 3 года сыграть с Джоковичем, что пережил тяжелый бой с Лоренци
 310 просмотров | 03:06
Eurosport

54 мин. назадОбновлено 28 мин. назад

Трехчасовая рубка и два тай-брейка.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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