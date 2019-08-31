Теннис > US Open

ВИДЕО - Украинское дерби выдалось красивым, но коротким: Свитолина отдала Ястремской лишь 2 гейма

Украинское дерби выдалось красивым, но коротким: Свитолина отдала Ястремской лишь 2 гейма
 277 просмотров | 02:41
Eurosport

1 час назадОбновлено 57 мин. назад

Элина победила юную соотечественницу со счетом 6:2, 6:0.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

Рассказы о матчах, лучшие удары, интервью и прикольные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни одной интересной вещи с US Open!
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео