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ВИДЕО - Блестящая и эмоциональная игра Медведева в том самом скандальном матче против Лопеса

Блестящая и эмоциональная игра Медведева в том самом скандальном матче против Лопеса
 209 просмотров | 03:10
Eurosport

30 мин. назад

Даниил прошел в четырех сетах.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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