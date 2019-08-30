Теннис > US Open

Обзор матча US Open Серена Уильямс – Мухова (видео)

Серена с суровым лицом разнесла Мухову и впервые улыбнулась только после матча
 5 просмотров | 03:05
Eurosport

1 час назадОбновлено 25 мин. назад

Американка потратила на победу чуть больше часа.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

Рассказы о матчах, лучшие удары, интервью и прикольные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни одной интересной вещи с US Open!
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео