Федерер впервые на US Open уложился в 3 сета

ВИДЕО - Обзор матча US Open Федерер – Эванс
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Серена с суровым лицом разнесла Мухову и впервые улыбнулась только после матча4 просмотров • 1 час назад
Федерер впервые на US Open уложился в 3 сета389 просмотров • 1 час назад
Легендарный Коби Брайант пожаловал на US Open и поиграл в теннис с детишками1 041 просмотров • 5 ч. назад
Гениальный розыгрыш Медведева и Дельена и унижение Халеп от Таунсенд. Топ-5 ударов дня1 229 просмотров • 6 ч. назад
Рублев так сосредоточился на силе удара, что засадил мячом в лицо арбитру2 074 просмотров • 7 ч. назад
«Если спохватились за месяц, готовьте тонну терпения и примерно 35 тысяч рублей». Путь на US Open448 просмотров • 9 ч. назад
Гаспарян вела против Конты ровно один гейм – а потом проиграла 12 подряд266 просмотров • 10 ч. назад
Павлюченкова дважды шикарно начинала сеты против Бертенс, но голландка на форсаже дожимала соперницу311 просмотров • 11 ч. назад
Симон повредил спину, отдал первый сет и отказался от сопротивления Рублеву1 297 просмотров • 11 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Серена с суровым лицом разнесла Мухову и впервые улыбнулась только после матча
Вальверде выиграл седьмой этап
Легендарный Коби Брайант пожаловал на US Open и поиграл в теннис с детишками
Гениальный розыгрыш Медведева и Дельена и унижение Халеп от Таунсенд. Топ-5 ударов дня
Рублев так сосредоточился на силе удара, что засадил мячом в лицо арбитру
«Если спохватились за месяц, готовьте тонну терпения и примерно 35 тысяч рублей». Путь на US Open