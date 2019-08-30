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ВИДЕО - Рублев так сосредоточился на силе удара, что засадил мячом в лицо арбитру

Рублев так сосредоточился на силе удара, что засадил мячом в лицо арбитру
 637 просмотров | 00:22
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Замах на рубль – и удар тоже на рубль.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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