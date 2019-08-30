Теннис > US Open

ВИДЕО - «Если спохватились за месяц, готовьте тонну терпения и примерно 35 тысяч рублей». Путь на US Open

«Если спохватились за месяц, готовьте тонну терпения и примерно 35 тысяч рублей». Путь на US Open
 83 просмотров | 01:24
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Не дорого, но и не дешево.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

Рассказы о матчах, лучшие удары, интервью и прикольные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни одной интересной вещи с US Open!
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео