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ВИДЕО - Гаспарян вела против Конты ровно один гейм – а потом проиграла 12 подряд

Гаспарян вела против Конты ровно один гейм – а потом проиграла 12 подряд
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Eurosport

1 час назадОбновлено 43 мин. назад

Британка вынесла вторую представительницу России подряд.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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