ВИДЕО - «Вскоре после начала игры болельщику в ногу вонзилась пуля». Хоррор с US Open времен Макинроя
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